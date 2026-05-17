Negli ultimi anni, decine di milioni di euro provenienti dai fondi della Politica Agricola Comune (Pac) sono stati trasferiti nelle casse della famiglia reale degli Emirati Arabi attraverso diverse aziende situate in Romania, Spagna e Italia. Questi fondi, destinati allo sviluppo agricolo e rurale in Europa, finiscono in modo diretto o indiretto nelle mani di questa famiglia, sollevando dubbi sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse europee. La questione ha attirato l’attenzione di chi monitora le pratiche di distribuzione dei fondi comunitari.

Quando comprerete un etto di prosciutto sappiate che state pagando la colazione a un emiro affacciato sullo stretto di Hormuz che fa scatenare l’inflazione e lo rende ancora più salato. Un paradosso? Niente affatto: un po’ dell’Iva va a finanziare le albagie di Ursula von der Leyen che pensando solo alle armi vuole distruggere l’agricoltura europea. È convinta che con il pollo alla salmonella del Brasile, il grano al glifosato del Canada e il Parmesan argentino e australiano ce la caviamo. O meglio se la cava la sua Germania che a questi paesi vende le sue vecchie Mercedes. Ma ora c’è qualcosa di più e di molto più grave: mentre la Von der... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bruxelles regala i fondi agricoli agli sceicchi

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BRUXELLES SOMMERSA DI PATATE: Gli Agricoltori Europei in Rivolta

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