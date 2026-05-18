A Brugnato la comunità si prepara a celebrare il patrono San Pasquale Baylon con una cerimonia che si svolgerà nel luogo di culto principale del paese, presieduta dal vescovo locale. La devozione verso il santo ha radici che risalgono al Seicento, con trasformazioni nel modo in cui viene praticata e percepita nel corso dei secoli. L’evento coinvolgerà i fedeli in un rito solenne, che avrà luogo in una chiesa storica della zona, durante il quale si svolgeranno funzioni religiose e momenti di preghiera.

? Punti chiave Come si è trasformata la devozione dal Seicento a oggi?. Dove si svolgerà il rito solenne presieduto dal vescovo?. Chi guiderà la celebrazione principale nella Concattedrale?. Perché questa ricorrenza rappresenta il collante sociale del borgo?.? In Breve Rito solenne alle ore 17 presso la Concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano.. Tradizione religiosa radicata nel borgo sin dal Seicento.. Celebrazione presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti.. Evento come collante sociale per l'identità storica del territorio vescovile.. La città vescovile di Brugnato celebra oggi, domenica 17 maggio, la ricorrenza del suo patrono San Pasquale Baylon con una serie di momenti di preghiera che coinvolgono l’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brugnato, la comunità si riunisce per il patrono San Pasquale Baylon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Oggi 17 maggio, San Pasquale Baylon: inventore dello zabaione e protettore delle donne in cerca di maritoSan Pasquale Baylon era un semplice frate chiamato il “serafino dell’Eucarestia” per la sua profonda adorazione eucaristica, è ricordato come...

Il consiglio del quartiere Valle Savio si riunisce per parlare di rete sociale, famiglie e comunitàParticolare rilievo ha avuto la presentazione del Progetto ‘Pippi’, illustrato alla presenza dell’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia...

San Pasquale Baylon, il Serafino dell’Eucaristia tra fede, storia e tradizioni nel CilentoScopri la storia di San Pasquale Baylon, patrono dei congressi eucaristici, dei cuochi e protettore delle donne. Un viaggio tra devozione, miracoli e tradizioni popolari, dal profondo legame con la Ca ... infocilento.it

Brugnato celebra il patrono San Pasquale Baylon: domenica la messa solenne e le civiche onorificenzeBrugnato celebra il Patrono San Pasquale Baylon: domenica la Messa solenne e le civiche onorificenze ... msn.com