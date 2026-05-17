Oggi 17 maggio San Pasquale Baylon | inventore dello zabaione e protettore delle donne in cerca di marito
Oggi 17 maggio si celebra San Pasquale Baylon, un frate noto per la sua intensa devozione eucaristica, che era spesso chiamato il “serafino dell’Eucarestia”. È ricordato anche come l’inventore dello zabaione, dolce tradizionale italiano. Oltre alle sue doti religiose, è considerato il protettore delle donne in cerca di marito. La sua figura è associata sia alla spiritualità che a tradizioni popolari legate alla cucina e alla protezione delle donne.
San Pasquale Baylon era un semplice frate chiamato il “serafino dell’Eucarestia” per la sua profonda adorazione eucaristica, è ricordato come l’ideatore dello zabaione e anche colui che aiuta le donne in cerca di marito. Spagnolo, Pasquale Baylón Yubero nacque a Torre Hermosa, in Aragona il 16 maggio 1540, giorno di Pentecoste di quell’anno. La sua famiglia era povera e lui fin da ragazzo iniziò a lavorare come garzone in un allevamento di pecore. La sua vocazione religiosa si manifestò già nei primi anni giovanili. Mentre pascolava le pecore si fermava spesso per pregare e meditare. Non potendo andare a scuola e studiare imparò a leggere da autodidatta facendo esercizio con i libri di preghiere. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
San Pasquale Baylón: il frate dellEucaristia e il miracolo del pane 17 Maggio
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San Pasquale Baylon, protettore delle donne e Santo del 17 maggio Sorprendenti ma vere e simpatiche sono la storia e le virtù di questo santo tuttora molto amato in certe zone tonykospan21.wordpress.com/2026/05/17/17-… #17maggio @SalaLettura #scritt x.com
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