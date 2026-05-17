Oggi 17 maggio si celebra San Pasquale Baylon, un frate noto per la sua intensa devozione eucaristica, che era spesso chiamato il “serafino dell’Eucarestia”. È ricordato anche come l’inventore dello zabaione, dolce tradizionale italiano. Oltre alle sue doti religiose, è considerato il protettore delle donne in cerca di marito. La sua figura è associata sia alla spiritualità che a tradizioni popolari legate alla cucina e alla protezione delle donne.

San Pasquale Baylon era un semplice frate chiamato il “serafino dell’Eucarestia” per la sua profonda adorazione eucaristica, è ricordato come l’ideatore dello zabaione e anche colui che aiuta le donne in cerca di marito. Spagnolo, Pasquale Baylón Yubero nacque a Torre Hermosa, in Aragona il 16 maggio 1540, giorno di Pentecoste di quell’anno. La sua famiglia era povera e lui fin da ragazzo iniziò a lavorare come garzone in un allevamento di pecore. La sua vocazione religiosa si manifestò già nei primi anni giovanili. Mentre pascolava le pecore si fermava spesso per pregare e meditare. Non potendo andare a scuola e studiare imparò a leggere da autodidatta facendo esercizio con i libri di preghiere. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 17 maggio, San Pasquale Baylon: inventore dello zabaione e protettore delle donne in cerca di marito

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San Pasquale Baylón: il frate dellEucaristia e il miracolo del pane 17 Maggio

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