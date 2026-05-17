Bruciano tonnellate di rottami nella notte | in paese scattano i controlli sull' aria
Nella notte si sono verificati incendi che hanno coinvolto grandi quantità di rottami in un'area del paese. Per verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria, è stato installato un campionatore di alto volume presso la Polisportiva di via Zanardelli 9. Le autorità hanno avviato controlli specifici per monitorare la situazione ambientale, in seguito agli incendi che hanno provocato un accumulo di materiali combustibili. Nessuna comunicazione è stata ancora diffusa riguardo ai risultati delle analisi in corso.
Un campionatore ad alto volume per monitorare la qualità dell'aria è stato installato d'urgenza alla Polisportiva di Prevalle, in via Zanardelli 9. È la conseguenza diretta del pesante incendio scoppiato a mezzanotte all'interno del piazzale di un'azienda del paese specializzata nel recupero e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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