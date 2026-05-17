Festa scudetto Inter a Milano | il percorso del pullman e le strade chiuse

Domani a Milano si terrà la celebrazione per lo scudetto dell’Inter, con un corteo che prevede il passaggio del pullman scoperto con i giocatori attraverso le principali strade della città. Per consentire il percorso, alcune vie saranno chiuse al traffico e interdette al passaggio di veicoli. La festa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e delle ordinanze comunali, con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi in un momento di celebrazione ufficiale.

Domani ci sarà la festa dello Scudetto per l'Inter. Per l'occasione, il pullman scoperto con i giocatori attraverserà le principali via della città. Alcune stazioni della metro chiuderanno, bus e tram devieranno e ci saranno alcune strade chiuse. Il corteo dovrebbe partire tra le 18 e le 18.30 da San Siro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Festa Scudetto Inter: il programma e il percorso del bus scoperto per Milano.

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