Scudetto Inter Pio e Barella fanno partire i cori Dimarco col megafono | la festa coi tifosi

Nella notte, intorno alle due, i giocatori dell’Inter sono usciti sul balcone di un locale di Milano e hanno iniziato a cantare cori per festeggiare lo scudetto appena conquistato. Pio e Barella hanno preso la parola per dare il via alla celebrazione, mentre Dimarco ha usato un megafono per coinvolgere i tifosi presenti. La serata si è svolta tra entusiasmo e cori, con i giocatori che si sono uniti ai sostenitori in strada.

Verso le 2 di notte i giocatori dell’Inter si sono affacciati al balcone della Terrazza 21 di Piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto con i tifosi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scudetto Inter, Pio e Barella fanno partire i cori, Dimarco col megafono: la festa coi tifosi Notizie correlate Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Chivu e Barella nel mirino, "si salva soltanto Pio": Bodo-Inter, le reazioni dei tifosiDopo la sconfitta in casa del Bodo Glimt, i tifosi dell'Inter si scatenano sui social: guarda il video con i loro commenti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 21 Tappe per il 21° Scudetto; Da pulcino a Pio, tutto in 94 giorni (come il numero di maglia); Inter, da Pio a Diouf il club del primo scudetto; Scudetto Inter, la prima volta e i primati: da Pio Esposito al record di Chivu. Scudetto Inter, festa in Piazza Duomo: i giocatori cantano con i tifosiL'Inter conquista il 21° Scudetto e Milano festeggia. Thuram, Dimarco e Barella in Piazza Duomo con i tifosi fino a tarda notte ... milanotoday.it Inter Campione d’Italia, la festa Scudetto in campo e a piazza Duomo: le foto della serataE' stata una nottata di festa per i tifosi dell'Inter a Milano, che hanno celebrato fino a ora tarda la vittoria del 21° Scudetto. Come si vede in diversi ... lapresse.it Non c'è Scudetto senza sfottò: i tifosi dell'Inter hanno subito pensato ai rivali bianconeri dopo aver vinto il tricolore, mostrando sugli spalti il numero 14 e ricordando lo Scudetto assegnato e dunque vinto dai nerazzurri in seguito a Calciopoli #inter #scude - facebook.com facebook Notte di festa per l' #Inter che conquista il 21esimo scudetto dopo la vittoria, per 2-0, contro il Parma. La radiocronaca del fischio finale e l'intervista all'allenatore Cristian #Chivu. L'inviato #GR1 Francesco Repice x.com