Broken Social Scene | nuovo album e tour mondiale

Una band canadese ha annunciato il rilascio di un nuovo album e un tour mondiale. La pubblicazione del disco è prevista per le prossime settimane e sarà seguita da concerti in diverse città del mondo. La formazione ha già condiviso alcuni estratti delle nuove tracce attraverso i propri canali ufficiali e ha confermato le date per le esibizioni dal vivo. L'annuncio arriva dopo un periodo di silenzio durato alcuni anni, durante il quale sono stati annunciati anche alcuni concerti speciali.

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