Broken Social Scene | nuovo album e tour mondiale
Una band canadese ha annunciato il rilascio di un nuovo album e un tour mondiale. La pubblicazione del disco è prevista per le prossime settimane e sarà seguita da concerti in diverse città del mondo. La formazione ha già condiviso alcuni estratti delle nuove tracce attraverso i propri canali ufficiali e ha confermato le date per le esibizioni dal vivo. L'annuncio arriva dopo un periodo di silenzio durato alcuni anni, durante il quale sono stati annunciati anche alcuni concerti speciali.
Ci sono band che, stimolate da interessi non propriamente artistici, sfornano continuamente prodotti discografici che non lasceranno traccia. Ed altre che, invece, ritengono di dover pubblicare lavori solamente seguendo la propria ispirazione o avvertendo la necessità di esprimersi e di far sentire la propria voce in conseguenza di avvenimenti che possono minare profondamente la naturale condizione umana. Remember the Humans (City Slang), nuovo lavoro dopo svariati anni del collettivo canadese Broken Social Scene, rappresenta bene le esigenze di quest’ultima categoria di band che, invece di procedere stancamente nella propria routine discografica cercano invece di rappresentare al meglio stati d’animo o particolari sensazioni. 🔗 Leggi su Funweek.it
Metric, Broken Social Scene & Stars Reunite for The All The Feelings Tour (2026)
Sullo stesso argomento
Il ritorno di Madame, nuovo album e tour: quando esce DisincantoIl ritorno di Madame è una di quelle notizie che diventano virali immediatamente dopo il lancio.
Leggi anche: I Patagarri dopo X Factor: tour in Europa, Sanremo sfiorato e un nuovo album in arrivo
Il buongiorno oggi arriva da Toronto, con i Broken Social Scene oramai prossimi alla pubblicazione del loro nuovo album di inediti dopo un (bel) tot di anni Remember The Humans vedrà la luce allo scoccare della mezzanotte di Venerdì 8 Maagio - Facebook facebook
Broken Social Scene: Remember the Humans (Pitchfork Review) reddit
Broken Social Scene: nuovo album e tour mondialeDopo alcuni anni di silenzio, concentrando l’attività nei concerti o in vari side project o progetti solisti, torna il collettivo musicale canadese con Remember The Humans (City Slang), titolo molto s ... funweek.it
Broken Social Scene - Remember the HumansRemember The Humans non reinventa nulla, ma ricorda quanto calore possa ancora dare un gruppo di esseri umani intenti a trasformare emozioni in musica. impattosonoro.it