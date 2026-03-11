Dopo tre anni di silenzio, l’artista nota nel panorama musicale italiano annuncia il suo ritorno con un nuovo album intitolato Disincanto. La cantante ha scelto di prendersi il tempo necessario per vivere e scrivere, preparando un progetto che sarà accompagnato da un tour. La data di uscita dell’album è stata comunicata e l’artista si prepara a riprendere il suo percorso artistico.

Il ritorno di Madame è una di quelle notizie che diventano virali immediatamente dopo il lancio. La celebre artista si è presa il proprio tempo per vivere e scrivere e, trascorsi 3 anni di silenzio, è pronta a tornare con Disincanto. Ecco tutto quello che sappiamo in merito al disco e ai prossimi impegni della cantautrice. Nuovo disco per Madame. I fan di Madame l’hanno attesa a lungo, così come hanno fatto quelli di Angelina Mango. In entrambi i casi la pazienza è stata premiata. Chi vuol cantare qualcosa di personale e non soltanto una hit estiva, ha bisogno di tempo. Madame ha così lavorato a un disco che poteva sentire proprio, il suo terzo in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il ritorno di Madame, nuovo album e tour: quando esce Disincanto

Madame annuncia l'uscita di Disincanto, il suo terzo albumMadame annuncia il nuovo album Disincanto, ecco cosa caratterizza il progetto che la cantautrice porterà dal vivo nel corso dell'estate

Angelina Mango - ioeio (+ Madame) [Visual Video]

Madame e Blanco e hanno annunciato i nuovi album; Disincanto il 3° album di Madame disponibile dal 17 aprile; Madame, il nuovo album dopo tre anni e il grande rimpianto: Perché ho mollato tutto sul più bello?.

Quando esce Disincanto, il nuovo album di Madame? Tracklist e anticipazioniMadame è pronta a tornare in scena con il botto: dopo tre anni di silenzio, il 17 aprile 2026 uscirà Disincanto, il suo nuovo album. Il disco - probabilmente composto da una tracklist di 12 canzoni

Madame annuncia Disincanto, il suo terzo albumMadame annuncia l'uscita di Disincanto, il terzo album della cantautrice, fuori ovunque da venerdì 17 aprile (Sugar Music). Il disincanto è il punto di rottura che ognuno, di noi si trova a dover af

Dopo tre anni di attesa, Madame torna con nuova musica: il nuovo disco "Disincanto" uscirà il 17 aprile. Lo ha annunciato la stessa cantautrice con un post Instagram e un messaggio per i fan.

Madame torna con l'album "Disincanto", in arrivo ad aprile