Dopo la partecipazione a X Factor, i Patagarri annunciano un tour in Europa e si preparano a un nuovo album. Hanno sfiorato la partecipazione a Sanremo e sono pronti a portare la musica dal vivo anche in Italia. In attesa di annunciare le date del tour 2026 in Italia, i membri della band lavorano già al prossimo progetto discografico.

Ed ora l’Italia. Nell’attesa di varare la tranche peninsulare di quel tour 2026 che li ha già visti impegnati in Europa col loro gypsy jazz, Giovanni, Nicholas e Francesco, rispettivamente basso, clarinetto e vocetromba dei Patagarri, passano nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale. - Si torna a suonare a casa “Il calendario europeo è stato abbastanza fitto, mentre quello italiano concentra l’attività soprattutto nel weekend, lasciandoci un po’ più di respiro tra un’esibizione e l’altra. Il 28 marzo torniamo pure all’Arci Tom della nostra vecchia, cara, Mantova. Non vediamo l’ora”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Patagarri dopo X Factor: tour in Europa, Sanremo sfiorato e un nuovo album in arrivo

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