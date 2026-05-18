Al Museo Santa Giulia, nel Viridarium, è stata collocata una scultura chiamata Nike Metafisica, realizzata con materiali di recente produzione. La statua si trova su un prato verde, circondata dai chiostri e dalle mura storiche del complesso museale. La sua presenza si inserisce nel contesto delle esposizioni in corso, attirando l’attenzione dei visitatori che si soffermano ad ammirarla tra le strutture antiche del sito. La collocazione è stata annunciata ufficialmente dal museo.

Sull’erba vivida del Viridarium, tra il silenzio dei chiostri e le mura che trasudano millenni di storia, svetta una figura che sembra scivolata fuori da un sogno lucido: la Nike Metafisica. Il primo impatto è uno shock visivo ed emotivo; un cortocircuito temporale dove la carne di pietra di ascendenza classica si fonde con l’enigma della modernità. Non ha il volto della divinità greca, ma una testa stilizzata, liscia, ovoidale, che richiama immediatamente le muse silenziose e inquietanti di Giorgio de Chirico e le atmosfere rarefatte di Alberto Savinio. È un organismo ibrido, una creatura che respira sia l’aria dell’antica Samotracia sia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Brixia contemporanea. La ‘Nike Metafisica’ entra nel Viridarium del Museo Santa Giulia

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