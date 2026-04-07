Al Museo Stibbert la visita guidata Il Profumo di Giulia | viaggio olfattivo nel profumo del 1800

Attraverso le sale di Casa Stibbert, vi condurremo alla scoperta della figura di Giulia Cafaggi, madre e presenza femminile centrale nella vita del collezionista Frederick Stibbert. Al termine della visita, la Maître Parfumeur Alice Rita Giugni vi accompagnerà in un viaggio olfattivo attraverso la profumeria del 1800 che terminerà con la degustazione di un'acqua realizzata per l'occasione, utilizzando le tecniche dell'epoca e ispirata alla figura di Giulia. Un'esperienza coinvolgente e immersiva che vi trasporterà nel XIX secolo.9 maggio ore 15.30prenotazione obbligatoria: 055 475520 - [email protected] €15 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il potere del profumo nelle cure pediatriche: l’associazione Giulia organizza un convegno per famiglie e sanitariL’iniziativa, grazie agli interventi degli esperti, esplora il ruolo dei sensi nel benessere psicofisico dei giovani pazienti Il profumo come...

visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della...

Temi più discussi: Al Museo Stibbert l’Egitto sognato dall’ebanista Giuseppe Parvis; Nel museo più insolito di Firenze una mostra sulla passione per l'Egitto; Vita da Artista - S2026E10 - Museo Stibbert - 03/04/2026 - Video; Primavera d’arte in Toscana: dieci mostre imperdibili tra capolavori e visioni contemporanee.

Museo Stibbert e Archivio storico, al via il restauroLa giunta comunale di Firenze ha approvato interventi per il restauro e l'adeguamento del Museo Stibbert e dell'Archivio storico del Comune, per un totale di 450mila euro. I lavori includono il ... lanazione.it

Al Museo Stibbert l’Egitto sognato dall’ebanista Giuseppe ParvisFino al 1° novembre 2026 il museo fiorentino ospita una mostra dedicata all'ebanista e protagonista del gusto orientalista ... intoscana.it

#3aprile2026 #vitadartista Stasera, alle ore 20:10, l’ultima puntata della settimana di “Vita d’Artista” in onda su Rai3. Jacopo Veneziani racconterà il Museo Stibbert. La casa di Frederick Stibbert a Firenze sembra uscita da un romanzo di avventura dell'Ottocen - facebook.com facebook

Al Museo Stibbert l’Egitto “sognato” dall’ebanista Giuseppe Parvis. Fino al 1° novembre 2026 il museo fiorentino ospita una mostra dedicata al protagonista del gusto orientalista tra ‘800 e primo ‘900 bit.ly/giuseppeparvis… x.com