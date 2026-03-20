Modric cuore rossonero | il Pallone d’Oro entra nel museo del Milan

Luka Modric, ex calciatore e vincitore del Pallone d’Oro 2018, ha deciso di donare temporaneamente il suo trofeo al Museo Mondo Milan. La commissione del museo ha accolto l’oggetto, che sarà esposto a partire da questa settimana. Il gesto rappresenta un collegamento tra il calciatore e la storia del club milanese, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della donazione.

Luka Modric incastona il suo nome nella storia del Milan con un gesto che travalica il calcio giocato: il fuoriclasse croato ha deciso di donare temporaneamente il suo Pallone d’Oro 2018 al Museo Mondo Milan. Un atto d’amore puro verso i colori rossoneri, che il sei volte campione d’Europa ha sempre dichiarato di tifare fin da bambino. “È un piccolo gesto per ricambiare l’affetto incredibile ricevuto sin dal primo giorno”, ha commentato Modric, emozionato nel rivedere accanto al trofeo la celebre foto che lo ritrae da piccolo con la tuta del Diavolo. Mentre il Museo celebra il campione, in via Aldo Rossi si lavora febbrilmente per trasformare questo sogno in un legame pluriennale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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