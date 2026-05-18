british steel la nazionalizzazione di starmer che irrita pechino

La vicenda riguardante l’intervento statale in una grande azienda siderurgica britannica ha suscitato reazioni internazionali, in particolare da parte di Pechino. La decisione di nazionalizzare l’impresa, presa da un governo che si dice impegnato a difendere le industrie nazionali, ha riacceso il dibattito sulla sovranità industriale. La questione coinvolge anche il ruolo delle politiche di tutela economica in un contesto globale sempre più interconnesso, dove le decisioni nazionali spesso incontrano ostilità da parte di altri paesi.

La vicenda British Steel non è soltanto la storia di un’azienda in crisi. È il ritorno brutale di una parola che la globalizzazione aveva cercato di archiviare: sovranità industriale. Londra si prepara a nazionalizzare British Steel, oggi controllata dal gruppo cinese Jingye, e Pechino reagisce avvertendo che difenderà gli interessi delle proprie imprese. Il linguaggio diplomatico è prudente, ma il messaggio è netto: la Cina considera la mossa britannica non come un semplice intervento pubblico, bensì come un possibile atto coercitivo contro un investimento cinese in un settore strategico. Il nodo è Scunthorpe, nel Lincolnshire: uno dei cuori storici della siderurgia britannica, sede degli ultimi altiforni ancora attivi nel Regno Unito. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Starmer Vows to Prove Doubters Wrong, Announces British Steel Nationalisation and EU Reset

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