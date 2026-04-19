Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da Terna

Giuseppina Di Foggia è stata indicata come prossima presidente di Eni, suscitando reazioni da parte del governo. La nomina ha generato tensioni con il presidente del consiglio, che ha espresso disappunto riguardo alla buonuscita percepita da Di Foggia durante il suo precedente incarico in Terna. La decisione di affidarle questa carica ha attirato l’attenzione dei media e ha scatenato discussioni politiche.

Giuseppina Di Foggia è un ingegnere tecnico tra le manager più autorevoli d’Italia. Dopo una carriera internazionale, è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. Il Governo di Giorgia Meloni l’ha scelta come nuova Presidente di Eni, ma è scontro sulla buonuscita. Chi è Giuseppina Di Foggia Giuseppina Di Foggia nasce a Roma il 16 luglio 1969, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica a La Sapienza, ottiene un Master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute of Technology del New Jersey e frequenta corsi di specializzazione manageriale presso la Bocconi di Milano e la Luiss Business School di Roma.🔗 Leggi su Virgilio.it

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