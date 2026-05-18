L'uscita della quinta stagione di Bridgerton è prevista per il 2027, meno di quanto inizialmente annunciato. La serie, distribuita da Netflix, arriverà quindi in tempi più rapidi rispetto agli anni trascorsi tra le stagioni precedenti. Questa decisione segna un cambiamento rispetto alla consuetudine di attendere due anni tra un capitolo e l’altro, offrendo ai fan la possibilità di seguire i nuovi episodi in un lasso di tempo più breve. La data precisa di rilascio non è ancora stata comunicata.

Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Niente più intervallo di due anni tra una stagione e l'altra: la storia lesbo di Francesca e Michaela sarà disponibile dopo un anno da quella di Benedict e Sophie C’è dunque da aspettarsi altre scene hot, come sempre ci sono state nella serie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Bridgerton 5 arriva nel 2027

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BRIDGERTON 4 è ARRIVATO

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