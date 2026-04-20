arriva il film di elden ring in imax tutto quello che sappiamo

È stato annunciato che il film di Elden Ring sarà realizzato in formato IMAX, confermando una lunga voce di corridoio. La produzione sarà affidata a A24, mentre Alex Garland si occuperà sia della regia sia della sceneggiatura. La notizia è stata resa ufficiale dopo mesi di indiscrezioni e conferma un nuovo adattamento cinematografico del celebre videogioco.

Il progetto era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: Elden Ring diventerà un film prodotto da A24, con Alex Garland alla regia e alla sceneggiatura. Il film è già in produzione e arriverà al cinema il 3 marzo 2028, con riprese pensate per il formato IMAX. Come spiega Deadline, cast è ampio e include nomi già confermati come Kit Connor e Ben Whishaw, a cui si aggiungono Cailee Spaeny, Jonathan Pryce, Nick Offerman e molti altri. Un ensemble che conferma l’ambizione del progetto, pensato come una grande trasposizione cinematografica di un universo narrativo già molto stratificato. Il coinvolgimento di Garland non è casuale: il regista, già noto per film come Ex Machina e Civil War, è infatti da tempo appassionato del gioco e avrebbe presentato personalmente il progetto ai publisher Bandai Namco Entertainment e FromSoftware.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Kit Connor e Ben Whishaw stanno i protagonisti dell’adattamento di Elden Ring di Alex Garland. Nel cast anche Cailee Spaeny, Nick, Offerman, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Em x.com

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