Nel parco di Santa Giulia a Brescia, un’opera di Vezzoli, nota come la “Nike”, si confronta con la statua della Vittoria Alata. Questa installazione è stata creata per commemorare il bicentenario del deposito di bronzo presente nel museo cittadino. La presenza della Nike invita i visitatori a riflettere sulla relazione tra le due sculture e sulla storia artistica e culturale della città. L’opera è stata posizionata in un’area che permette di osservare da vicino sia la Nike che la Vittoria Alata.

? Punti chiave Come dialoga la Nike di Vezzoli con la Vittoria Alata?. Perché questa installazione celebra il bicentenario del deposito bronzeo bresciano?. Chi gestisce il dialogo tra l'arte moderna e il patrimonio UNESCO?. Quale impatto avrà questa nuova opera sul percorso del Viridarium?.? In Breve L'opera dialoga con opere di Pistoletto, Schlesinger, Rocco Orlando ed Emilio Isgrò.. La Fondazione Brescia Musei è diretta da Stefano Karadjov e presieduta da Francesca Bazoli.. L'installazione celebra il bicentenario della scoperta del deposito bronzeo nel Capitolium bresciano.. Il percorso integra il monastero UNESCO con la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Castello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, la Nike di Vezzoli sfida il tempo nel parco di Santa Giulia

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