Il Teatro Grande di Brescia ospiterà giovedì 16 aprile alle 20 un concerto con un musicista di fama internazionale. La serata vedrà l’esecuzione di brani di Schubert e composizioni del Novecento, con un artista che si esibisce con il violoncello. L’evento è previsto nel cartellone della stagione musicale della struttura, che ospita regolarmente artisti di livello mondiale.

Il palcoscenico del Teatro Grande di Brescia si prepara ad accogliere, nella serata di giovedì 16 aprile alle ore 20, una figura di rilievo internazionale nel della musica classica. Il maestro Mario Brunello sarà infatti protagonista nella Sala Grande, dove assumerà il ruolo sia di solista al violoncello che di direttore d’orchestra, guidando i Solisti Aquilani in un programma che spazia dal Romanticismo viennese fino alle composizioni sovietiche del Novecento. Un dialogo tra epoche diverse attraverso la ricerca sonora di Brunello. L’appuntamento, organizzato dalla storica Società dei Concerti, non rappresenta solo un concerto di alto profilo, ma mette in luce l’evoluzione artistica di un musicista che ha saputo tracciare percorsi inediti tra stili distanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, Mario Brunello sfida il tempo tra Schubert e il Novecento

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