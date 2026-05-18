Brescia è un’ipoteca Tris Union a Casarano Semifinali a un passo

Nella partita di semifinale, l’Union Brescia ha ottenuto una vittoria convincente contro il Casarano, imponendosi con un risultato di tre a zero. La squadra ospite ha segnato tre gol nel corso dell'incontro, che si è disputato nello stadio di Casarano. Questa vittoria permette all’Union Brescia di avvicinarsi molto alla qualificazione alla fase successiva, con un risultato che mette sotto pressione la squadra di casa in vista della gara di ritorno.

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Tris che pesa quintali. L’Union Brescia viola il Capozza di Casarano e mette una gigantesca ipoteca sul passaggio del turno. Mercoledì, al Rigamonti il ritorno (da testa di serie). Senza tifosi al seguito causa divieto della Prefettura di Lecce, in uno stadio tutto esaurito, le rondinelle partono subito a giri elevatissimi. Mallamo arma il mancino a giro di Cisco, ma Bacchin sventa. Poco dopo, Gega anticipa Crespi sul più bello in area piccola. E ancora, Marras sfiora il vantaggio in tap-in ma il portiere si salva in due tempi. Il gol è nell’aria. E arriva: corner griffato De Maria, incornata perentoria di Balestrero. Il Casarano reagisce di nervi e Gori non si fa sorprendere dalla conclusione di Cerbone, Silvestri fa il resto sbrogliando la ribattuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, è un’ipoteca. Tris Union a Casarano. Semifinali a un passo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Al Rigamonti-Ceppi blindato: Lecco e Catania non si fanno male (0-0) Sullo stesso argomento Brescia da urlo: tris al Casarano e semifinale a un passoIl Brescia riprende il cammino nei play off con una prova di forza che lascia pochi dubbi. Leggi anche: Casarano-Union Brescia 0-3 Calcio serie C: playoff Brescia, è un’ipoteca. Tris Union a Casarano. Semifinali a un passoTris che pesa quintali. L’Union Brescia viola il Capozza di Casarano e mette una gigantesca ipoteca sul passaggio del ... sport.quotidiano.net Play off Serie C, tris per l'Union Brescia. Vince la Salernitana, solo pari per l'AscoliUnion Brescia e Salernitana mettono una seria ipoteca sulla semifinale dei play off dopo le gare d’andate di questa sera: i lombardi infatti si impongono per 3-0 sul campo del Casarano grazie a un uno ... tuttomercatoweb.com