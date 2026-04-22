Mbappé mette like a un post sul prossimo allenatore del Real Madrid | è José Mourinho
Kylian Mbappé ha messo like a un post che suggeriva José Mourinho come possibile nuovo allenatore del Real Madrid nella prossima stagione. La notizia ha attirato l’attenzione sui social, dove l’attaccante francese ha mostrato il suo apprezzamento per questa possibile scelta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti.
Kylian Mbappé ha messo like a un post che indicava José Mourinho come possibile allenatore del Real Madrid nella prossima stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Il Newcastle punta sul Real Madrid, che punta a Jose Mourinho per guidare i MagpiesSito inglese: Jose Mourinho è in cima alla lista del Newcastle per possibili sostituti di Eddie Howe nella prossima stagione.
José Mourinho al Real Madrid? Perché Florentino Perez dovrebbe abbandonare l’idea della riunione del Santiago Bernabeu2026-04-21 13:52:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Jose Mourinho sta emergendo...
Panoramica sull’argomento
Mbappé flop Real mette Ancelotti a rischio: a Madrid perdere è peccato mortaleL'unica buona notizia per il Real Madrid è che nessuno potrà più insinuare che Kylian Mbappé non possa esprimersi al meglio se in campo c'è anche Vinicius. I timori legati al fatto che entrambi ... tuttosport.com
Mbappé il lusso che non sta bene con niente. Chiedete a Psg e Real MadridMbappé il lusso che non sta bene con niente. Chiedete a Psg e Real Madrid. Sicuri che al Real il suo arrivo sia stato funzionale? ilnapolista.it