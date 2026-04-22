Mbappé mette like a un post sul prossimo allenatore del Real Madrid | è José Mourinho

Kylian Mbappé ha messo like a un post che suggeriva José Mourinho come possibile nuovo allenatore del Real Madrid nella prossima stagione. La notizia ha attirato l’attenzione sui social, dove l’attaccante francese ha mostrato il suo apprezzamento per questa possibile scelta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei club coinvolti.