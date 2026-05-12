Sono stati resi noti i pre-convocati brasiliani per i Mondiali 2026, un elenco di 55 giocatori. Tra i nomi citati dai media locali, in prima linea c’è Neymar, mentre tre calciatori provengono dalla Serie A. Al momento, nessun giocatore dei quattro brasiliani del Napoli figura nella lista preliminare. L’allenatore, che ricopre il ruolo di commissario tecnico, sta valutando questa rosa in vista del torneo che si terrà in Nord America.

Ancelotti Brasile, i pre-convocati per i Mondiali 2026 sono 55. Dai media verdeoro — in testa UOL Esporte — arriva la prima lista allargata che Carlo Ancelotti, da quasi un anno commissario tecnico del Brasile, starebbe valutando in vista del torneo di Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i 55 nomi c’è ancora Neymar, ci sono tre giocatori della Serie A e — sorpresa amara per chi tifa azzurro — non figura nessuno dei quattro brasiliani del Napoli. Ancelotti Brasile, i pre-convocati che giocano in Serie A: Bremer, Wesley, Carlos Augusto. Nella lista trovano spazio tre giocatori della Serie A. Il difensore della Juventus, Bremer, perno della retroguardia bianconera quando sta bene fisicamente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti Brasile, i pre-convocati per i Mondiali 2026: c’è Neymar, tre dalla Serie A e nessuno dei quattro brasiliani del Napoli

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