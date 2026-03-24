Le recenti convocazioni della nazionale brasiliana per le amichevoli contro Francia e Croazia hanno suscitato critiche, in particolare per l’assenza di alcuni calciatori. Tra le esclusioni più discusse, quella di un noto attaccante, non convocato dal tecnico della squadra. Un ex campione ha commentato pubblicamente, avvertendo di prestare attenzione a una figura coinvolta in questa scelta.

Le ultime convocazioni di Carlo Ancelotti per le amichevoli del Brasile contro Francia e Croazia hanno rialzato l'ondata di malumore per esclusioni clamorose. Con Romario che ha "avvertito" il CT: "La Nazionale è fatta per i migliori.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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