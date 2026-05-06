Questa mattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, le Aziende Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi hanno firmato un protocollo di collaborazione tra le regioni Campania, Basilicata e Puglia. L’accordo mira a migliorare la cooperazione tra le strutture sanitarie delle tre regioni, favorendo consultazioni e scambi di informazioni per rafforzare i servizi di sanità pubblica nel Mezzogiorno. La firma rappresenta un passo formale tra le parti coinvolte.

Questa mattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, le Azienda Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi hanno firmato del protocollo di collaborazione, cooperazione e consultazione, finalizzato al rafforzamento della Sanità Pubblica del Mezzogiorno. A sottoscrivere l’impostante accordo interregionale sono stati l’ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale ASL Salerno, Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi, e Maurizio Friolo, Direttore Generale ASM Matera. Sono intervenuti: Giacomo Rosa, presidente SVIMAR (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne), Antonio De Pandis, presidente Federazione...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asl Salerno: firmato il Protocollo Interregionale Campania-Basilicata-Puglia

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