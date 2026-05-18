Boxing Improta trionfa al Torneo Fighters IKTA 2026 | cinque atleti cinque ori

La Boxing Improta Teverola ha partecipato al Torneo Fighters I.K.T.A. 2026, che si è svolto domenica 17 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Sarno. Cinque atleti della squadra hanno partecipato alla competizione e tutti sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro. L’evento ha visto la presenza di numerosi combattenti provenienti da diverse regioni, e la formazione locale ha ottenuto un risultato di grande rilievo, rafforzando la propria posizione nel settore degli sport da combattimento.

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