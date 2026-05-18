Boxing Improta trionfa al Torneo Fighters IKTA 2026 | cinque atleti cinque ori
La Boxing Improta Teverola ha partecipato al Torneo Fighters I.K.T.A. 2026, che si è svolto domenica 17 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Sarno. Cinque atleti della squadra hanno partecipato alla competizione e tutti sono riusciti a conquistare la medaglia d’oro. L’evento ha visto la presenza di numerosi combattenti provenienti da diverse regioni, e la formazione locale ha ottenuto un risultato di grande rilievo, rafforzando la propria posizione nel settore degli sport da combattimento.
La Boxing Improta Teverola si è resa protagonista al prestigioso Torneo Fighters I.K.T.A. 2026, disputato domenica 17 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Sarno (Salerno), confermandosi realtà sportiva di riferimento nel panorama degli sport da combattimento.La società è stata rappresentata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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