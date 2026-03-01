Insubria Cup 2026 di Taekwondo cinque ori per gli atleti dell’Olimpico Lecce

Si è conclusa nei giorni scorsi l’undicesima edizione dell’Insubria Cup 2026 di Taekwondo, disputata nel palazzetto di Busto Arsizio. La competizione ha visto la partecipazione di 117 squadre provenienti da sette paesi diversi e si è svolta in concomitanza con le Olimpiadi invernali. Gli atleti dell’Olimpico Lecce hanno conquistato cinque medaglie d’oro durante l’evento.

LECCE – Si è svolta nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport di Busto Arsizio l'undicesima edizione dell'Insubria Cup 2026, torneo di Taekwondo che, nonostante la concomitanza con le Olimpiadi invernali, ha registrato l'iscrizione di 117 squadre, in rappresentanza di sette nazioni, e che.