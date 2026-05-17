A Sarno si svolge la decima edizione della manifestazione “Kick Boxing Fighters”, un evento che coinvolge circa 250 atleti provenienti da diverse regioni del centro e sud Italia, tra cui Campania, Puglia, Calabria e Lazio. La competizione si tiene al Palafinamore e comprende discipline come Kick boxing, K1 e Free boxe. L'evento si svolge in un solo giorno e prevede diverse sfide tra gli atleti, tutti pronti a confrontarsi sul ring.

Tempo di lettura: 2 minuti A Sarno giunge alla sua decima edizione la competizione “Kick Boxing Fighters”, il campionato di Kick boxing, K1 e Free boxe che vede radunarsi circa 250 atleti provenienti non solo dalla Campania, ma anche da Puglia, Calabria e Lazio. La manifestazione, attesa con impazienza, si svolgerà oggi domenica 17 maggio, e gode del patrocinio morale del Comune di Sarno che, insieme alla Sarno Servizi Integrati, ha concesso l’utilizzo a titolo gratuito del Palafinamore, famoso palazzetto dello sport della cittadina. L’iniziativa è stata promossa dalla ASD Fit&Sport, un riferimento per gli sport da combattimento dell’agro sarnese – nocerino, e vanta partner istituzionali quali l’Ente comunale, Libertas, e l’associazione “Sport e cultura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Sarno la manifestazione “Kick boxing fighters”, attesi circa 250 atleti al Palafinamore

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