Le sale cinematografiche italiane registrano un altro fine settimana di ottima affluenza. Nel weekend dal 14 al 17 maggio, il Box Office Italia ha totalizzato 7.632.933 euro (959.064 spettatori), segnando un balzo del 227% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nonostante lo scontro domenicale con gli Internazionali di tennis e il calcio in TV, i dati Cinetel diffusi da Cineguru mostrano la netta tenuta delle prime posizioni in classifica. In vetta si conferma Il diavolo veste Prada 2, capace di raccogliere altri 2.758.584 euro nel fine settimana per un monumentale totale di 29.170.755 euro dal debutto. Il sequel è ormai a un passo dal demolire il muro dei 30 milioni di euro complessivi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office Italia: Il diavolo veste Prada 2 vede la storia, Michael non si ferma e Obsession morde il podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Diavolo veste Prada 2 Un Debutto Straordinario al Box Office

Sullo stesso argomento

Box Office Italia: Miranda Priestly non si ferma più, Il Diavolo veste Prada 2 vola verso i 25 milioni di euroFine settimana estremamente positivo per il Box Office Italia che, pur registrando un fisiologico calo rispetto allo straordinario ponte festivo...

Box Office ITALIA in festa: Il diavolo veste Prada 2 e Michael firmano un weekend da oltre 17 milioni di euroIl fine settimana dal 30 aprile al 3 maggio si è rivelato il secondo miglior weekend dell’anno, con un incasso complessivo straordinario di 17.

Top10 16/5/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 IL DIAVOLO VESTE...€1000185 2 MICHAEL €950877 3 OBSESSION €232609 4 IN THE GREY €109329 5 LE CITTA' DI PIANURA €99834 6 PECORE SOTTO...€99254 7 HOPPER...€63694 8 MORTAL KOMBAT II €5 x.com

Box office italiano mercoledì 13 maggio: Il Diavolo Veste Prada 2 supera $26 milioni reddit

Box Office Italia: Miranda Priestly non si ferma più, Il Diavolo veste Prada 2 vola verso i 25 milioni di euroIl Diavolo veste Prada 2 vola a 24,6 milioni in Italia. Michael resiste al secondo posto, mentre Mortal Kombat II debutta sul podio. Tutti i dati. universalmovies.it

Il Diavolo Veste Prada 2 domina ancora al Box Office Italia e USA al 10 maggioEcco i dati del weekend al Box Office Italia e USA, continua il dominio de Il Diavolo Veste Prada 2 a livello mondiale ... dituttounpop.it