Box Office Italia | Miranda Priestly non si ferma più Il Diavolo veste Prada 2 vola verso i 25 milioni di euro
Nel fine settimana, il film sequel di un famoso titolo ha registrato un incasso di circa 12 milioni di euro, raggiungendo un totale di circa 25 milioni di euro. La pellicola, con protagonista una figura nota per il suo stile e personalità, continua a dominare le preferenze del pubblico italiano, nonostante un calo rispetto ai giorni di festa precedenti. La sua performance al botteghino risulta tra le più alte degli ultimi mesi nel mercato cinematografico nazionale.
Fine settimana estremamente positivo per il Box Office Italia che, pur registrando un fisiologico calo rispetto allo straordinario ponte festivo scorso, incassa ben 12.218.945 euro (dati raccolti da Cineguru). Si tratta del terzo miglior weekend dell’anno, trainato da una coppia di testa che sembra non avere rivali. In vetta alla classifica troviamo ancora Il Diavolo veste Prada 2, che con altri 6,6 milioni di euro porta il suo totale alla cifra record di 24.605.766 euro in soli dodici giorni. Un risultato che avevamo già anticipato analizzando il trend globale nel nostro speciale sul box office USA weekend. Il Diavolo veste Prada 2 ha raggiunto una media sala altissima di 8.🔗 Leggi su Universalmovies.it
Il momento che stavate aspettando è arrivato. Il Diavolo Veste Prada 2 è finalmente al cinema.
Notizie correlate
Miranda Priestly conquista il Box Office: Il diavolo veste Prada 2 debutta con 10 milioni di dollari alle anteprimeA quasi vent’anni dal primo capitolo, il sequel cult di 20th Century Studios, Il diavolo veste Prada 2, torna a dettare legge non solo nello stile ma...
Box Office ITALIA in festa: Il diavolo veste Prada 2 e Michael firmano un weekend da oltre 17 milioni di euroIl fine settimana dal 30 aprile al 3 maggio si è rivelato il secondo miglior weekend dell’anno, con un incasso complessivo straordinario di 17.
Argomenti più discussi: Box Office week-end del 01/05/2026; Boom! Il Diavolo veste Prada 2 fa impazzire l’Italia con numeri incredibili; Il Diavolo Veste Prada 2 conquista il box office italiano; Il Diavolo veste Prada 2 incassa 8,2 milioni in tre giorni: è il miglior debutto del 2026.
?Il diavolo veste Prada 2 conquista il box office italiano con un debutto da record: 2,7 milioni di euro incassati in un solo giorno, il miglior esordio del 2026. A vent’anni dal primo film, il ritorno di Miranda Priestly con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt facebook
Box Office: ‘Il diavolo veste Prada 2’ rimane al numero 1 con 43 milioni di dollari; ‘Mortal Kombat II’ lancia a 40 milioni di dollari nel mercato domestico, aggiungendo 23 milioni di dollari all'estero per un debutto globale di 63 milioni di dollari reddit
Boom! Il Diavolo veste Prada 2 fa impazzire l’Italia con numeri incredibiliL'esordio di Il diavolo veste Prada 2 non è decisamente passato inosservato: è suo il record per il miglior debutto al box office Italia! bestmovie.it