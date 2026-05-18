Boualem Sansal e la sua detenzione
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’incontro con Boualem Sansal ha attirato l’attenzione su una vicenda giudiziaria che coinvolge l’autore. Durante l’evento, si è discusso della sua detenzione, un episodio che ha avuto risonanza nel mondo letterario e legale. La sua presenza ha rappresentato un momento di confronto diretto su questioni legate alla libertà di espressione e alle implicazioni di un procedimento giudiziario in corso. L’incontro ha avuto un ruolo centrale nel portare all’attenzione pubblica questa vicenda.
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’incontro con Boualem Sansal non è stato semplicemente la presentazione di un libro o il racconto di una vicenda giudiziaria, ma il tentativo. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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