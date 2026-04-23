Il romanzo 2084. La fine del mondo, scritto dall’autore Boualem Sansal, è stato pubblicato diversi anni prima di eventi che hanno portato a conseguenze significative nel mondo reale. La storia, ambientata in un futuro distopico, descrive un’umanità sotto stretto controllo e limitazioni estreme. La sua rilevanza è aumentata alla luce delle vicende dell’autore, che hanno attirato l’attenzione su questioni legate alla libertà e alla repressione.

C’è qualcosa di straordinariamente inquietante nel rileggere 2084. La fine del mondo di Boualem Sansal sapendo quello che è accaduto al suo autore. Nel novembre del 2024, Boualem Sansal è stato arrestato all’aeroporto di Algeri, accusato di aver minacciato la sicurezza dello Stato. Condannato a cinque anni di prigione nel marzo del 2025, malato di cancro, ha ottenuto la grazia presidenziale algerina soltanto nel novembre del 2025, dopo un anno di detenzione che aveva scosso la comunità letteraria internazionale. Nobel come Annie Ernaux, Orhan Pamuk e Salman Rushdie avevano firmato appelli per la sua liberazione. Il Parlamento Europeo aveva votato risoluzioni.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - 2084. La fine del mondo di Boualem Sansal: un libro che fu profezia prima ancora di diventare destino

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