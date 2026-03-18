Boualem Sansal ha annunciato di aver interrotto il rapporto con la casa editrice Gallimard, affermando che “nessuna sottomissione: la libertà non ha prezzo”. La notizia riguarda il suo ritiro dalla collaborazione con l’editore francese, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La comunicazione è stata diffusa attraverso una dichiarazione pubblica del romanziere algerino.

È finito dopo trent’anni il rapporto fra il romanziere algerino e il grande editore francese, giudicato “debole” con la dittatura algerina La sorpresa non è la partenza di Boualem Sansal. Per chi lo conosce, la sorpresa sarebbe stata se il romanziere algerino fosse rimasto a Gallimard. E’ finito dopo trent’anni il rapporto fra Sansal e il grande editore francese. Lo scrittore si unisce alla casa editrice Grasset, guidata da Olivier Nora. A 81 anni, Sansal ha pubblicato la maggior parte dei suoi romanzi con Gallimard, a partire da “Il giuramento dei barbari”, il primo, uscito nel 1999. Eletto il 29 gennaio all’Académie française, il romanziere di “2084” era stato arrestato il 16 novembre 2024 appena atterrato all’aeroporto di Algeri, condannato a cinque anni di carcere e rilasciato un anno dopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Nessuna sottomissione: la libertà non ha prezzo”. Sansal rompe con Gallimard

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