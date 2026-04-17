Al CinemaCon 2026 di Las Vegas, gli spettatori presenti hanno assistito a un'anteprima intensa di un nuovo film degli Avengers, intitolato

Mentre il mondo ancora elabora il ritorno shock di Robert Downey Jr. nel MCU, i fortunati presenti al CinemaCon 2026 di Las Vegas hanno avuto un assaggio brutale di ciò che ci aspetta. Avengers: Doomsday si preannuncia come l’evento definitivo della Saga del Multiverso, e le prime immagini mostrano un Dottor Doom con una potenza che fa sembrare Thanos un dilettante. In breve. Il debutto di Doom: Mostrato per la prima volta Robert Downey Jr. con la maschera; parla con un marcato accento latveriano.. Scontro epico: Thor attacca Doom con Stormbreaker, ma il villain blocca l’ascia divina a mani nude.. Crossover totale: Confermata la presenza di X-Men (Xavier, Magneto, Mystica), dei Fantastici 4 e di Shang-Chi.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, botte da orbi al CinemaCon: Thor sfida il Dottor Doom (ma non è finita bene)

AVENGERS: DOOMSDAY | Doctor Doom & Captain America

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