Meloni a von der Leyen | l’energia deve essere priorità come la difesa

Durante un incontro tra il presidente del Consiglio e la presidente della Commissione Europea, si è discusso della necessità di considerare l’energia una priorità paragonabile alla difesa. Sono state poste domande sul modo in cui l’Italia possa finanziare gli interventi energetici senza violare il Patto di Stabilità e sui potenziali rischi che il bilancio nazionale potrebbe affrontare nel caso in cui Bruxelles respinga le proposte italiane. Le discussioni si sono concentrate su questioni di politica economica e di rispetto delle regole europee.

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