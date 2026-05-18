Borse in calo e petrolio a picco | l’instabilità USA-Iran scuote i mercati

Le borse europee sono scese e il prezzo del petrolio ha registrato un forte calo, innescato dall’instabilità tra Stati Uniti e Iran. Le tensioni tra i due paesi hanno portato a variazioni significative sul mercato energetico, mentre l’indice Stoxx 600 ha subito un crollo. Restano incerte le ripercussioni sui tassi delle banche centrali, che potrebbero essere influenzati dall’andamento del prezzo del petrolio. Per ora, il settore energetico mostra resistenze, mentre le altre piazze finanziarie assistono a una fase di volatilità.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo prezzo del petrolio i tassi delle banche centrali?. Perché il comparto energetico resiste mentre l'indice Stoxx 600 crolla?. Cosa ha causato il calo del 1,8% registrato oggi a Milano?. Perché il titolo Ryanair è sceso del 3% dopo i dati annuali?.? In Breve WTI a 106 dollari e Brent a 110 dollari per l'impennata energetica.. Gas a 51 euro per megawattora con rialzo dell'1,5% rispetto ai livelli precedenti.. Saipem e Eni crescono rispettivamente del 2,7% e dell'1,9% in borsa.. Milano cala dell'1,8% per l'impatto dello stacco cedole dell'1,5% sul totale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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