Borse in calo | il petrolio schizza e l’Iran scuote i mercati

Le principali borse europee chiudono la giornata in terreno negativo, con Parigi in calo dell’1,1% e Milano dello 0,6%. I prezzi del petrolio Brent aumentano del 2,8% a causa delle tensioni geopolitiche nella regione dell’Iran, che hanno influenzato i mercati e contribuito alla discesa delle quotazioni azionarie. La situazione internazionale ha avuto un impatto diretto sui valori delle materie prime e sui mercati finanziari europei.

? Cosa sapere Borse europee in calo il 30 aprile con Parigi a -1,1% e Milano a -0,6%.. Prezzi del Brent salgono al 2,8% per le tensioni geopolitiche con l'Iran.. Le borse europee registrano perdite a metà seduta di giovedì 30 aprile 2026, quando le tensioni geopolitiche con l’Iran e la volatilità del prezzo del greggio hanno spinto i listini in territorio negativo. Mentre Parigi scivola dell’1,1% e Milano perde lo 0,6%, gli investitori attendono con estrema cautela le decisioni sui tassi d’interesse che coinvolgeranno la Bank of England e la BCE, subito dopo il recente congelamento della riduzione dei costi del denaro deciso dalla Fed. Il macroeconomico presenta segnali contrastanti che impattano direttamente sulla stabilità dei mercati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse in calo: il petrolio schizza e l’Iran scuote i mercati Notizie correlate Iran, borse europee in forte calo: crollano i mercati asiaticiApertura negativa per tutte le principali Borse europee in scia alle tensioni che restano alte in Medio Oriente con i loro effetti sui mercati... Le Borse, petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono. Piazza Affari vola: la tregua riaccende l’euforia globaleLa tregua tra Stati Uniti e Iran produce un effetto immediato sui mercati globali, innescando una reazione a catena che parte dalle materie prime e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,5% appesantito da Avio, Stellantis e Fincantieri. Spread a 80 punti; Borse in calo, il settore farmaceutico trascina al ribasso il FTSE 100; Borse europee in calo marginale, pesa lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran; Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials. Borse in recupero, il greggio perde 10 dollariLe Borse europee cambiano parzialmente segno e accelerano al giro di boa della seduta, Milano a + 0,1%, Londra guadagna oltre un punto. Resta negativa invece Parigi ... rainews.it Borsa: l'Europa si muove in calo con i future sul Nasdaq negativi. Milano riduce a +0,6%Le Borse europee,dopo un tentativo di rialzo, si muovono in calo con i future sul Nasdaq negativi. Francoforte cede lo 0,3%, Parigi lo 0,18%. Tiene Mlano che dimezza il rialzo allo 0,6%. (ANSA) ... ansa.it la Repubblica. . Stava mostrando borse e accessori “di lusso” agli spettatori collegati in diretta, illustrando prezzi e dettagli come in una vetrina digitale, quando lo streaming si è interrotto all’improvviso. Non per un problema tecnico, ma per l’irruzione della gua - facebook.com facebook Chiusura in rosso per le #Borse europee, prese tra l’attesa per la decisione della Fed sui tassi, i nuovi rialzi del petrolio e la stagione delle trimestrali. Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/borse-cine… x.com