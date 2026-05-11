A Piazza Affari si avvicina una delle giornate più rilevanti dell’anno per i dividendi, con 22 società del Ftse Mib che distribuiranno i proventi agli azionisti. L’attesa cresce tra gli investitori per l’impatto di questi pagamenti, che rappresentano un momento di particolare rilievo nel calendario finanziario della borsa italiana. La giornata segnerà un maxi stacco di cedole per molte delle principali aziende quotate.

Sul fronte dei dividendi, va crescendo l’attesa a Piazza Affari per quella che si preannuncia come una delle giornate più importanti dell’anno. Lunedì 18 maggio 2026 saranno infatti 22 le società quotate sul Ftse Mib che staccheranno la cedola, premiando gli azionisti. Coinvolti alcuni fra i principali gruppi bancari, assicurativi, energetici e industriali italiani. Dividendi di maggio 2026. L’antipasto, sul fronte dei dividendi, è arrivato lo scorso 20 aprile, quando erano state 10 le società del listino principale a distribuire cedole. Adesso il calendario di maggio entra nel vivo con una concentrazione di pagamenti che riguarda oltre metà delle Big Cap della Borsa italiana, e non solo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dividendi Piazza Affari, maxi stacco cedole per 22 società del Ftse Mib in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Borsa, il Ftse Mib scende: pesano i dividendi e il calo delle bancheIl mercato azionario italiano ha registrato una flessione del 1,36% nella sessione di lunedì 20 aprile, con il Ftse Mib che si è assestato a quota 48.

Borsa: il recupero del Ftse Mib trainato da Prysmian e Tenaris? Domande chiave Perché i titoli della difesa stanno perdendo terreno rispetto all'industria? Quali fattori hanno spinto il balzo del 5,8% di...

Argomenti più discussi: Intesa Sp, maxi dividendo 2026. Messina: Ai soci 9,4 miliardi; Poste, ricavi a 3,5 miliardi. Con Tim cedola su dal 2027; Eni: scoperta record in Indonesia e buyback da 4 miliardi; Azioni Poste Italiane, focus post utili. Ricavi record, sorpresa guidance e il piano su TIM.