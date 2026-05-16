Borsa il FTSE MIB scende dell’1,87% | l’incertezza Trump-Xi pesa

Le borse europee hanno registrato un calo significativo, con il FTSE MIB che ha chiuso in ribasso dell’1,87%. La decisione di alcuni leader di aumentare il debito pubblico ha contribuito alle tensioni sui mercati, mentre l’incertezza legata ai negoziati tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Cina ha alimentato il nervosismo tra gli investitori. La conseguenza è stata una giornata di vendite che ha coinvolto diversi settori finanziari e azionari, riflettendo le preoccupazioni per le future politiche economiche.

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