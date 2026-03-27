Incidente a Borgo Ticino auto ribaltata in un fosso

Questa mattina, poco prima delle 9, un’auto si è ribaltata in un fosso nella frazione di Campagnola, nel comune di Borgo Ticino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero del veicolo.

Incidente a Borgo Ticino questa mattina, venerdì 27 marzo, poco prima delle 9. Un'auto, che stava guidando in località Campagnola, frazione di Borgo si è ribalta in un fosso. Sul posto presente una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri (al momento della segnalazione non erano presenti ancora i soccorsi). Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che non siano state coinvolte ulteriori auto. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incidente a Borgo Ticino, auto ribaltata in un fosso Articoli correlati Incidente stradale a Castiglione d’Adda: tre feriti e un’auto ribaltata nel fossoCastiglione D’Adda (Lodi), 15 gennaio 2026 – Mattinata di paura, quella di oggi 15 gennaio 2026, l ungo la strada provinciale 26, nel territorio... Zoppola: auto ribaltata, 7 feriti e 2 intrappolati nel fossoUn drammatico incidente stradale ha coinvolto un’automobile che, viaggiando lungo la strada statale 13 nel comune di Zoppola, in provincia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Borgo Ticino Argomenti discussi: Supermoto, trionfo di fine stagione per il giovane roccellese Matteo Mazzaferro. Ticino, la piena arriva in Borgo a Pavia: divieti e ordine di evacuazionePAVIA. Il Ticino in allerta rossa sfiora via Milazzo ma il risveglio dei borghigiani non è stato sotto l’acqua. Il Ticino è infatti arrivato sulla strada poco dopo le 9 del mattino, nel punto più ... laprovinciapavese.gelocal.it Borgo Ticino ancora blindato: Neonazisti coccolati e impunitiAncora un 5 novembre blindato per il Borgo Ticino, in cui l’ultradestra ricorderà la morte di Emanuele Zilli, il militante del Movimento sociale italiano morto nel 1973. La commemorazione si terrà in ... ilgiorno.it