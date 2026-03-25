Durante una visita a Manchester, il re ha preso parte a un evento insolito indossando abiti da DJ e suonando alla consolle, attirando l’attenzione dei presenti. È noto per essere spesso visto con la corona, al balcone di Buckingham Palace o durante cerimonie ufficiali. Questa volta, invece, si è esibito in un ruolo diverso, coinvolgendo il pubblico in modo spontaneo.

Siamo abituati a vederlo con la corona in testa, affacciato al balcone di Buckingham Palace, in carrozza o seduto a un banchetto al Castello di Windsor. Ma re Carlo, ogni tanto, sorprende i sudditi. E indossa “vesti” che, su di lui, non ci si aspettava. Settimana scorsa il sovrano britannico, 77 anni, è volato nel nord-ovest del Regno Unito, a Manchester. Scopo della visita, un giro agli Aviva Studios, un centro culturale della città che ospita, tra le altre cose, anche Factory International, un’accademia che offre corsi creativi accessibili a tutti. Tante le persone che ha incontrato nel corso del tour. Tra queste Christian St Louis, un giovane DJ che si sta formando proprio agli Aviva Studios grazie a una borsa di studio della King’s Foundation, la fondazione creata dal primogenito della regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In visita a Manchester, re Carlo ha indossato le vesti da DJ e si è esibito alla consolle, per la gioia dei presenti

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