Bonus volumetria per il Piano Casa cos’è e quali sono requisiti e limiti

Nel nuovo Piano Casa è stato introdotto il bonus volumetria, previsto dall’articolo 9, che permette di aumentare la capacità edificatoria di determinati interventi. La misura mira a favorire la realizzazione di abitazioni in affitto accessibile, coinvolgendo i privati che ottengono permessi per edifici di dimensioni superiori rispetto ai limiti abituali. Sono stabiliti specifici requisiti e limiti di volume e superficie, con l’obiettivo di incentivare interventi di ampliamento edilizio in conformità alle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui