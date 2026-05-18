Bonus volumetria per il Piano Casa cos’è e quali sono requisiti e limiti
Nel nuovo Piano Casa è stato introdotto il bonus volumetria, previsto dall’articolo 9, che permette di aumentare la capacità edificatoria di determinati interventi. La misura mira a favorire la realizzazione di abitazioni in affitto accessibile, coinvolgendo i privati che ottengono permessi per edifici di dimensioni superiori rispetto ai limiti abituali. Sono stabiliti specifici requisiti e limiti di volume e superficie, con l’obiettivo di incentivare interventi di ampliamento edilizio in conformità alle normative vigenti.
Nel nuovo Piano Casa c’è un provvedimento che istituisce il bonus volumetria. Si tratta dell’articolo 9 e, in sostanza, serve a far aumentare il numero delle case ad affitto accessibile grazie ai privati, offrendo in cambio dei permessi per costruire edifici più grandi. Per farlo, però, ci sarà il coinvolgimento diretto delle imprese costruttrici. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo bonus. Cos’è il bonus volumetria. Il Piano Casa è un insieme di misure pensato per risolvere la crisi abitativa. Dentro c’è anche l’articolo 9, un provvedimento che istituisce il bonus volumetria. Questo nel concreto è uno strumento che permette di incentivare i programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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