Bonus volumetria nel Piano Casa cos’è e quali sono requisiti e limiti

Nel nuovo Piano Casa è stato introdotto il bonus volumetria con l’articolo 9. Questo provvedimento permette ai privati di ottenere permessi per costruire edifici più ampi, in cambio di un incremento della volumetria. L’obiettivo è favorire la realizzazione di abitazioni a canone accessibile, facilitando l’ampliamento delle strutture esistenti o la costruzione di nuove unità. Sono previsti limiti e requisiti specifici per l’applicazione di questa misura, che si rivolge principalmente a interventi di edilizia residenziale.

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