Bonus volumetria nel Piano Casa cos’è e quali sono requisiti e limiti

Da quifinanza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo Piano Casa è stato introdotto il bonus volumetria con l’articolo 9. Questo provvedimento permette ai privati di ottenere permessi per costruire edifici più ampi, in cambio di un incremento della volumetria. L’obiettivo è favorire la realizzazione di abitazioni a canone accessibile, facilitando l’ampliamento delle strutture esistenti o la costruzione di nuove unità. Sono previsti limiti e requisiti specifici per l’applicazione di questa misura, che si rivolge principalmente a interventi di edilizia residenziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel nuovo Piano Casa c’è un provvedimento che istituisce il bonus volumetria. Si tratta dell’articolo 9 e, in sostanza, serve a far aumentare il numero delle case ad affitto accessibile grazie ai privati, offrendo in cambio dei permessi per costruire edifici più grandi. Per farlo, però, ci sarà il coinvolgimento diretto delle imprese costruttrici. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo bonus. Cos’è il bonus volumetria. Il Piano Casa è un insieme di misure pensato per risolvere la crisi abitativa. Dentro c’è anche l’articolo 9, un provvedimento che istituisce il bonus volumetria. Questo nel concreto è uno strumento che permette di incentivare i programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bonus volumetria nel piano casa cos8217232 e quali sono requisiti e limiti
© Quifinanza.it - Bonus volumetria nel Piano Casa, cos’è e quali sono requisiti e limiti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bonus volumetria per il Piano Casa, cos’è e quali sono requisiti e limiti

Il bonus volumetria nel piano casa del governo: chi può aumentare le dimensioni dell'immobile fino al 35%È molto ambizioso il progetto del governo per fronteggiare l'emergenza abitativa con investimenti sull'edilizia, in particolare quella sociale.

piano casa bonus volumetria nel pianoBonus volumetria per il Piano Casa, cos’è e quali sono requisiti e limitiSemplificazioni burocratiche in arrivo per ristrutturare palazzi abbandonati e aiutare la fascia grigia. Ecco le novità del Piano Casa ... quifinanza.it

piano casa bonus volumetria nel pianoPiano casa, arriva il bonus volumetria per gli interventi privati: come funzionaL’idea alla base del provvedimento è quella di sostenere economicamente gli interventi di recupero urbano e rigenerazione edilizia che dovranno dare vita a nuovi alloggi a prezzi inferiori rispetto a ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web