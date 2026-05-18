Bonus volumetria nel Piano Casa cos’è e quali sono requisiti e limiti
Nel nuovo Piano Casa è stato introdotto il bonus volumetria con l’articolo 9. Questo provvedimento permette ai privati di ottenere permessi per costruire edifici più ampi, in cambio di un incremento della volumetria. L’obiettivo è favorire la realizzazione di abitazioni a canone accessibile, facilitando l’ampliamento delle strutture esistenti o la costruzione di nuove unità. Sono previsti limiti e requisiti specifici per l’applicazione di questa misura, che si rivolge principalmente a interventi di edilizia residenziale.
Nel nuovo Piano Casa c’è un provvedimento che istituisce il bonus volumetria. Si tratta dell’articolo 9 e, in sostanza, serve a far aumentare il numero delle case ad affitto accessibile grazie ai privati, offrendo in cambio dei permessi per costruire edifici più grandi. Per farlo, però, ci sarà il coinvolgimento diretto delle imprese costruttrici. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo bonus. Cos’è il bonus volumetria. Il Piano Casa è un insieme di misure pensato per risolvere la crisi abitativa. Dentro c’è anche l’articolo 9, un provvedimento che istituisce il bonus volumetria. Questo nel concreto è uno strumento che permette di incentivare i programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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