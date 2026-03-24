Giornata di raccolta rifiuti per la Pro Loco di Lido Adriano e Plastic Free | Un gesto concreto di rispetto per la natura e per il territorio

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Sabato 21 marzo, in occasione dell’arrivo della primavera, la Pro Loco di Lido Adriano insieme ai volontari di Plastic Free ha organizzato una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, intervenendo con un’azione di pulizia delle spiagge e del Parco dell'Incontro nella località. Un gesto concreto di rispetto per la natura e per il territorio, che ha contribuito a restituire decoro e bellezza a spazi fondamentali per la comunità. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione verso comportamenti sostenibili e responsabili. Momenti come questo... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Bilancio positivo per l’organizzazione Plastic free di Pescara: i dati della raccolta dei rifiuti in 300 città italianeL’organizzazione di volontariato Plastic free di Pescara ha presentato i risultati dell’iniziativa “Una terra che respira” sostenuta da Intesa...

Servizio Civile e Pro Loco del Sannio: formazione e territorio al centro della seconda giornata al Palavetro di PietrelcinaTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta sabato 24 gennaio presso il Palavetro di Pietrelcina la seconda giornata di formazione generale rivolta agli...

Tutti gli aggiornamenti su Giornata di raccolta rifiuti per la Pro...

Temi più discussi: A Montescudaio la giornata di raccolta rifiuti 'Puliamo il mio Paese'; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 21 marzo; Giornata ecologica SpazzaNatura 2026; 18 marzo, Giornata Mondiale del Riciclo: l’impegno di Sei Toscana per un futuro sempre più circolare.

Giornata di raccolta rifiuti per la Pro Loco di Lido Adriano e Plastic Free: Un gesto concreto di rispetto per la natura e per il territorioRiceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: Sabato 21 marzo, in occasione dell’arrivo della primavera, la Pro Loco di Lido Adriano insieme ai volontari di Plastic Free ha organizza ... ravennatoday.it

Capaccio Paestum, ieri la giornata ecologica: raccolti quintali di rifiuti dal litoraleHanno collaborato tutte le associazioni del territorio alla giornata di raccolta dei rifiuti spiaggiati tenutasi sul litorale di Capaccio Paestum ... infocilento.it

Lega Nazionale Pallacanestro. . Ecco la della trentunesima giornata di #SerieA2OldWildWest .: la tripla di Alessandro Grande a 30 secondi dalla fine del secondo OT che vale il vantaggio per Avellino Basket .: la tripla di Matteo Imbrò facebook