Meraki Market a Lucca | l’anima dell’artigianato in Palazzo Sani

A Lucca, nel Palazzo Sani, si svolge l’evento Meraki Market, dedicato all’artigianato. Durante la manifestazione, è possibile osservare la pittrice Barsanti in azione mentre crea le sue opere. La loggia del giardino ospita incontri tra artigiani e visitatori, segnando un cambiamento nel modo in cui il pubblico si avvicina alle creazioni artigianali. La mostra offre un’occasione per scoprire tecniche e processi di lavorazione di diversi artigiani presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa si può scoprire osservando la pittrice Barsanti al lavoro?. Come cambierà il rapporto tra artigiani e clienti nella loggia del giardino?. Chi sono i creativi che trasformeranno Palazzo Sani in un laboratorio aperto?. Perché questo mercato punta a salvare le antiche tradizioni lucchesi?.? In Breve Inaugurazione sabato 16 maggio ore 12 presso Palazzo Sani in via Fillungo 121.. Esposizione spazi loggia giardino e sala rappresentanza primo piano dalle 10 alle 20.. Dimostrazioni dal vivo della pittrice Barsanti durante tutto il fine settimana.. Partecipazione istituzionale di rappresentanti del Comune e di Confcommercio.. Sabato 16 maggio alle ore 12, Palazzo Sani in via Fillungo 121 a Lucca ospiterà l’inaugurazione ufficiale del Meraki Market con la partecipazione dei rappresentanti del Comune e di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meraki Market a Lucca: l’anima dell’artigianato in Palazzo Sani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cargo Market torna al Parco dell'Acquasola per due giorni di artigianato, musica, street food e non soloCargo Market torna al Parco dell'Acquasola con la nuova edizione Parkzeit in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. "Le Dimore dell'Anima" in anteprima nazionale a Palazzo FazioIn questo fine settimana, nell'ambito della rassegna FaziOpenTheater, debutterà, in anteprima nazionale, il nuovo spettacolo di Antonio Iavazzo dal... Due giorni con il Meraki Market: artigianato di qualità a Palazzo SaniSabato (16 maggio) e domenica torna a Palazzo Sani il Meraki Market tra creatività, opere uniche e Artisti all’Opera a Palazzo Sani in via Fillungo 121 a Lucca. Come di consueto la mostra mercato sar ... luccaindiretta.it Ultimo appuntamento con il Meraki Market a Palazzo SaniUltimo appuntamento con il Meraki Market prima della pausa estiva sabato 6 e domenica (7 luglio) nella consueta sede di palazzo Sani, via Fillungo 121, dalle 10 alle 20. Il Meraki, dopo l’appuntamento ... luccaindiretta.it