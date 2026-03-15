Incidente mortale a Tarquinia chiesto maxi risarcimento da 735mila euro

A Tarquinia, il 17 gennaio 2022, un uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto anche un autocarro. La vicenda ha portato alla richiesta di un maxi risarcimento di 735 mila euro. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti e analisi.

Il 17 gennaio del 2022 un uomo alla guida della sua Fiat Panda perse la vita in un tragico impatto contro un autocarro. Il dramma si consumò lungo la strada provinciale Tarquiniese. Stando a quanto ricostruito dai familiari, la vittima avrebbe improvvisamente sbandato e perso il controllo della propria utilitaria a causa della presenza di una lastra gelata sul manto stradale. Dal tragico fatto è scaturita una battaglia legale, i cinque nipoti del defunto hanno trascinato la provincia di Viterbo davanti al tribunale civile. La pretesa economica per i danni riflessi patiti a seguito della scomparsa del familiare sfiora i 735mila euro totali. Nello specifico tre di loro hanno avanzato una richiesta pari a 144mila euro ciascuno, mentre gli altri due hanno richiesto 150mila euro a testa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente mortale sulla via Italica, chiesto maxi risarcimento per le due giovani vittime "Incidente causato da una buca", chiesto risarcimento danni al ComuneUn incidente stradale, causato forse da una buca sull’asfalto a Licata, finisce davanti al giudice di pace di Agrigento.