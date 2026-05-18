A Bolzano, un lavoratore con un contratto stabile e una disabilità certificata si trova senza un tetto, nonostante un reddito regolare. La sua situazione solleva domande su come sia possibile che un salario sufficiente per pagare l’affitto non basti a trovare una sistemazione. I centri di accoglienza, infatti, rifiutano di ospitare persone con disabilità riconosciute, lasciando il lavoratore in una condizione di estrema difficoltà. La vicenda mette in luce le criticità del sistema di accoglienza e assistenza locale.

? Domande chiave Come può uno stipendio regolare non coprire un affitto a Bolzano?. Perché i centri di accoglienza rifiutano chi ha una disabilità certificata?. Chi deve rispondere del fallimento delle reti di protezione urbana?. Quali sono le conseguenze del vuoto tra lavoro e diritto all'abitare?.? In Breve Circa duecento persone vivono senza dimora a Bolzano secondo le associazioni locali.. Amin ha lavorato due mesi come addetto pulizie in una struttura alberghiera.. La chiusura del centro ex Lemayr ha ridotto i posti letto disponibili.. Il freddo e la pioggia mettono a rischio la resistenza fisica di Amin.. A Bolzano vivono all’addiaccio circa duecento persone secondo le stime delle associazioni locali, tra cui Amin, un giovane lavoratore che dopo la chiusura del centro ex Lemayr non ha più un posto dove rifugiarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: lavoratore con contratto e disabilità resta senza tetto

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