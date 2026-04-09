Tremenda caduta dal tetto del capannone | giovane lavoratore in gravissime condizioni

Oggi pomeriggio a Ravenna si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane lavoratore di origini marocchine, nato a Rimini. L’uomo è caduto dal tetto di un capannone e le sue condizioni sono apparse molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Ravenna: vittima un giovane lavoratore nato a Rimini, ma di origini marocchine. Dalle prime informazioni pare che il giovane sia caduto dal tetto di un capannone in via Ricasoli, nella zona artigianale delle Bassette, mentre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Gravissimo infortunio, giovane lavoratore cade dal tetto di un capannone: portato d'urgenza in ospedaleUn gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Ravenna: vittima un giovane lavoratore. Precipita dal tetto di un capannone: morto un operario di 30 anni nel Barese dopo una caduta di sei metriE’ morto dopo una caduta da circa sei metri un operaio di 30 anni, originario di Andria , rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa... Caduta dal tetto e trauma cranico: il casco avrebbe fatto la differenza?La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 2 gennaio 2026, n. 4, torna a pronunciarsi su un tema sempre di grande interesse in materia prevenzionistica, afferente al rischio di caduta dall’alto durante le ... ipsoa.it Operaio precipita dal tetto di un capannone e muoreUn operaio di 48 anni impegnato in una serie di lavori di manutenzione in un'azienda dell'area industriale di Frosinone è morto poco dopo le 15 di oggi a causa delle ferite riportate dalla caduta dal ... ansa.it