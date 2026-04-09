Gravissimo infortunio giovane lavoratore cade dal tetto di un capannone | portato d' urgenza in ospedale

Un giovane lavoratore è caduto dal tetto di un capannone durante le ore pomeridiane a Ravenna. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio e la persona coinvolta è stata trasportata immediatamente in ospedale in condizioni considerate gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Ravenna: vittima un giovane lavoratore. Dalle prime informazioni pare che il giovane si caduto dal tetto di un capannone in via Ricasoli, alle Bassette, mentre svolgeva dei lavori. La dinamica è tuttora al vaglio di Carabinieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Monfalcone, cade dal tetto di un capannone e muoreQuesta mattina, nel corso di attività manutentive su un tetto di un capannone nel cantiere di Monfalcone di Fincantieri, un giovane lavoratore di una... Leggi anche: Cade dal tetto e muore: l'incidente nel cantiere di un capannone Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Scaloni si commuove e lascia la conferenza stampa: non riesce a parlare dell'infortunio di Panichelli; Operaio folgorato a Caltanissetta mentre lavorava: è grave; Incidenti sul lavoro: altre quattro vittime. Esplosione in armeria in Lombardia: gravissimo operaio, altri tre intossicati. Gravissimo un 21enne precipitato dal tetto di un capannone a RavennaL'incidente sul lavoro in un'azienda in zona Bassette dove il giovane era impegnato in opere di manutenzione. Incosciente, è stato portato con massima urgenza al Bufalini di Cesena ... rainews.it Incidenti sul lavoro gravi: conseguenze fisiche, economiche e socialiSecondo i dati INAIL, nel 2024 le denunce di infortunio sono state oltre 511 mila. I casi mortali hanno superato quota 1.000, con un aumento rispetto all’anno precedente ... ilmetropolitano.it DRAMMA NELLE CAMPAGNE DI CASTELLANETA: BRACCIANTE RISCHIA LA PARALISI Un gravissimo infortunio sul lavoro ha colpito un bracciante agricolo di 30 anni, impegnato nelle attività di manutenzione di un vigneto nel territorio di Castellaneta. L' - facebook.com facebook