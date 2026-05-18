A Bologna si terranno dieci eventi tra cinema, teatro e noir dal 18 al 24 maggio. Durante questa settimana, si discuterà di un caso di omicidio che ha coinvolto un sospetto serial killer, attirando l’attenzione delle autorità giudiziarie. Inoltre, un giovane di sedici anni si esibirà interpretando brani di Chopin, sorprendendo il pubblico con la sua maturità artistica. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse location della città, coinvolgendo artisti e professionisti del settore culturale.

? Domande chiave Chi è il serial killer che ha scosso la giustizia italiana?. Come può una sedicenne emozionare il pubblico con Chopin?. Dove si incontrano la cold wave e la filosofia politica?. Perché il cortometraggio su Gaza richiede la prenotazione obbligatoria?.? In Breve Pablo Trincia presenta l'inchiesta sull'assassino Ezzeddine Sebai al Teatro EuropAuditorium il 18 maggio.. Maurizio Colombi porta il monologo Caveman al Teatro Duse lunedì 18 maggio alle 21.. Proiezione Exile. Leaving di Rita Brugnara alle Serre dei Giardini Margherita mercoledì 20 maggio.. Pianista Sophia Liu esegue Chopin al Teatro Auditorium Manzoni mercoledì 20 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, 10 appuntamenti tra noir, cinema e teatro dal 18 al 24 maggio

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