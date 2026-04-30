crolla il solaio mentre guarda la tv donna ferita in salento

Una donna di 57 anni è rimasta ferita ieri sera a Monteroni, in provincia di Lecce, a causa del crollo di una parte del solaio dell’abitazione in via Trento. La donna si trovava in casa e stava guardando la televisione quando il soffitto ha ceduto, provocando danni e ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza e avviato le operazioni di verifica sulla struttura.

Una donna di 57 anni è rimasta ferita ieri sera a Monteroni, in provincia di Lecce, dal crollo di una vasta porzione di solaio nell'abitazione in cui vive, in via Trento. Il crollo è avvenuto al primo piano in una palazzina a due piani di Arca Sud. La corsa in ospedale La donna, che era seduta su un divano mentre guardava la tv, è rimasta ferita alle gambe ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Copertino. Al momento del crollo in casa c'erano il marito e le due figlie che si trovavano in altre stanze. Palazzina inagibile La palazzina, in cui abitano due famiglie, è stata poi dichiarata inagibile e da questa mattina i tecnici Arca Sud sono sul posto per i lavori di ripristino.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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