Blitz della Guardia di Finanza nell’Ecoparco di Castel Volturno | scoperti 19 lavoratori in nero

Nella zona di Castel Volturno, la Guardia di Finanza ha eseguito un’operazione di controllo presso un’area dedicata ai parchi ecologici. Durante le verifiche, sono stati identificati 19 lavoratori impiegati senza regolare contratto. Nessuna persona ha presentato documenti in regola e sono state sequestrate attrezzature utilizzate per l’attività. L’intervento si inserisce in un più ampio monitoraggio contro il lavoro irregolare nella regione.

Nuovo intervento della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel litorale casertano. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro nero, hanno individuato ben 19 lavoratori irregolari all’interno di un beach club situato nel comprensorio dell’Ecoparco del Mediterraneo, noto luogo di ritrovo del territorio. Durante l’accesso ispettivo, i militari hanno identificato complessivamente 39 persone impegnate in diverse attività lavorative – tra cui parcheggiatori, cassieri, camerieri, cuochi e baristi. Di questi, circa la metà risultava impiegata completamente “in nero”, ovvero priva di qualsiasi forma di contratto regolare.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz della Guardia di Finanza nell’Ecoparco di Castel Volturno: scoperti 19 lavoratori in nero Notizie correlate “Laghetti” di Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero in un beach clubTempo di lettura: < 1 minutoLe Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione e al sommerso da... Leggi anche: Blitz della finanza: scoperti 24 lavoratori irregolari e 8 in nero Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIDEO Blitz della Guardia di Finanza a Palagonia: tre arresti, sequestrati 10 chili di hashish e una pistola; Droga: operazione della Guardia di Finanza tra Tarquinia, Tuscania e Santa Marinella; Santa Marinella, smantellata azienda dello spaccio: maxi blitz della Guardia di Finanza - Quotidiano La Voce; Blitz nei negozi (anche di Milano) che vendevano lampade e sedie di design tarocche. Maxi blitz della Guardia di Finanza tra Tarquinia e Santa Marinella: al centro dell’inchiesta il call center della droga (VIDEO)TARQUINIA - A distanza di ore dalla maxi operazione della Guardia di Finanza, emerge con maggiore chiarezza la portata del blitz che ha colpito il traffico di d ... etrurianews.it Falsi e truffe, maxi blitz della Guardia di Finanza: sequestrati milioni di prodotti illegaliOltre 9mila interventi nel 2025: nel mirino giocattoli, accessori e merci spacciate per italiane. Denunciati più di 4mila responsabili ... giornalelavoce.it PALAGONIA, BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA: MAXI SEQUESTRO DI HASHISH E ARMA CLANDESTINA, TRE ARRESTI Operazione ad ampio raggio della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania nella cosiddetta “Piana di Catania”, dov - facebook.com facebook